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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2639 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2639 новых случаев и 25 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2158 человек, полную схему вакцинации завершили 10 104 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1770 пациентов с COVID-19, 135 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 15,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1332,6 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 15,3%.

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