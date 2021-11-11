Коронавирус в Литве: 2639 новых случаев и 25 смертей

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2158 человек, полную схему вакцинации завершили 10 104 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1770 пациентов с COVID-19, 135 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 15,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1332,6 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 15,3%.