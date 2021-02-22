Коронавирус в Литве: 263 новых случая, 6 человек скончались

За последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 242,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 333 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 179 624 человека, декларировано 131 245 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 8822 человека, декларированное число больных составляет 56 501.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6180 смертей.

Вакцинация в последние сутки не проводилась.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 121 150 человек, двумя дозами – 67 014 человек.

За минувшие сутки было проведено 2952 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 044 653.

Кроме того, за сутки проведено 58 антигенных теста. В целом их выполнено 29 тыс. 588.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%.