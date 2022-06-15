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За минувшие сутки в Литве было выявлено 262 новых случаев заражения коронавирусом, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
COVID-19 testavimo punktas Kaune
COVID-19 testavimo punktas Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Впервые заразились 225 человек, повторно - 36 человек, в третий раз - один человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 75 человек, из них пять - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 66,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней - 17,8%.

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Премьер-министр Литвы заболела коронавирусом

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

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