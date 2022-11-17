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За минувшие сутки в Литве выявлены 262 новых случая заражения COVID-19, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 262 новых случая, без летальных исходов
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые заразились 191 человек, второй раз - 69, третий – два человека.

В больницах проходит лечение 115 пациентов с COVID-19, из них 5 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 136,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,6%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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