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За минувшие сутки в Литве выявлен 261 новый случай заражения COVID-19, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 261 новый случай, без летальных исходов
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 187 человек, второй раз - 71 человек, третий – 3 человека.

В больницах проходит лечение 109 пациентов с COVID-19, из них 5 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 128,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,3%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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