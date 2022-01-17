Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 79 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 887 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1072 человека, 84 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 8,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1661 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 20,4%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 570,6 тыс. человек, от этой болезни скончались примерно 7660 человек.