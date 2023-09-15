Коронавирус в Литве: 260 случаев, летальные исходы не зафиксированы

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 704 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 325 660 случаев.

Сейчас болеют 2 803 человека, за последние сутки госпитализированы 5 пациентов, в больницах лечатся 38 лиц, двое из них в реанимации.