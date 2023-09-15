Коронавирус в Литве: 260 случаев, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
За прошлые сутки в Литве выявлено 260 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 78 человек, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 704 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 325 660 случаев.

Сейчас болеют 2 803 человека, за последние сутки госпитализированы 5 пациентов, в больницах лечатся 38 лиц, двое из них в реанимации.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 83,7 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 217.

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