Коронавирус в Литве: 26 новых случаев

На данный момент коронавирусом болеют 3938 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 77,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 11,8%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 коронавирусом заболели 1 060 619 человек, от COVID-19 скончались 9127 человек.