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За минувшие сутки в Литве выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Poliklinika
Poliklinika
© Shutterstock

За минувшие сутки никто не умер от коронавируса.

С начала пандемии в Литве коронавирусом заболели 1 063 097 человек, скончались - 9148.

Сейчас коронавирусом болеют 1725 человек.

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