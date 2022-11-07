Коронавирус в Литве: 26 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 25 человек, повторно - один.

В больницах проходит лечение 99 пациентов с COVID-19, из них 7 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 164,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 21,4%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.