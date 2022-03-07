Коронавирус в Литве: 2569 новых случаев и 11 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 2 146 случаев были первичным заражениями, 418 – вторичным и пять пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 1481 человек, из них 82 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 934 тыс. человек, от этой болезни умерло более 8,5 тыс. человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2458,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,9%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Среди 11 скончавшихся за минувшие сутки шесть были непривитыми, среди них и человек из возрастной группы 20-29 лет.
Также от коронавируса скончались четверо людей в возрасте 90-99, трое из возрастной группы 80-89 лет, двое - 70-79 и один из группы 40-49 лет.
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