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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2556 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2556 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2022 человека. В целом за сутки было привито 5937 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1356 человек, на пятьдесят больше, чем сутками ранее. 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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