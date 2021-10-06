Коронавирус в Литве: 2556 новых случаев и 14 смертей

Среди скончавшихся 10 не были привиты или были привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2022 человека. В целом за сутки было привито 5937 человек.
В больницах сейчас проходят лечение 1356 человек, на пятьдесят больше, чем сутками ранее. 121 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 17,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
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