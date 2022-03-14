Коронавирус в Литве: 2552 новых случая и 6 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 2 169 были первичным заражениями, 379 – вторичным и четыре пациента заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1449 человек, что почти на 50 больше, чем сутками ранее, из них 68 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 964 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,6 тыс. человек.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2202,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49,3%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Все скончавшиеся за минувшие сутки были старше 70 лет, полностью привитыми из них были двое.
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