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За минувшие сутки в Литве выявлено 255 новых случаев заражения COVID-19, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 255 новых случаев, смертей не зафиксировано
© Itar-Tass / Scanpix

Впервые заразились 186 человек, повторно - 67, третий раз - два человека.

В больницах проходит лечение 107 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 132 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17,6% и тоже немного снизилась.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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