Коронавирус в Литве: 2527 новых случаев и 36 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 31 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 417 человек, полную схему вакцинации завершили 909 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1681 пациент с COVID-19, 140 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1443,5 случая. Доля положительных тестов выросла до 15%.