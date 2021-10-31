Коронавирус в Литве: 2527 новых случаев и 36 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 31 человек был не привит или привит не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 417 человек, полную схему вакцинации завершили 909 жителей.
В больницах сейчас проходит лечение 1681 пациент с COVID-19, 140 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1443,5 случая. Доля положительных тестов выросла до 15%.
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