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За прошлые сутки в Литве выявлен 251 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 95 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 251 новый случай, без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9535 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 295 635. Сейчас болеют 4705 человек, в больницах заняты 111 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек. За последние сутки в стационар переведено 17 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 118,4.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 242.

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