Сейчас болеют 4 445 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 540 человек.

За сутки госпитализирован 1 пациент, в больницах заняты 95 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 295 958.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 119,3.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 244.