Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, скончался один человек

За минувшие сутки было проведено 5074 молекулярных (ПЦР) и 3987 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 809 человек.

Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 725 человек, статистически больны сейчас 707 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4384 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8917 смертей.