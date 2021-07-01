Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, скончался один человек

За минувшие сутки было проведено 5074 молекулярных (ПЦР) и 3987 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 278 тыс. 809 человек.
Статистически выздоровели и сейчас живы 267 тыс. 725 человек, статистически больны сейчас 707 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4384 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8917 смертей.
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