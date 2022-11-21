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За минувшие сутки в Литве выявлены 25 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, один летальный исход
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 24 человека, второй раз - 1.

В больницах проходит лечение 106 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 115,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,4%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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