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По данным Департамента статистики, за минувшие сутки в Литве было выявлено 25 новых случаев COVID-19, смертей не зафиксировано.
Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, никто не умер
© DELFI / Domantas Pipas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 18,3, случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

За минувшие сутки было сделано 3616 молекулярных (ПЦР) и 1930 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 192 человека, 533 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 4398 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8967 смертей.

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