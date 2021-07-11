Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, никто не умер

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 18,3, случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

За минувшие сутки было сделано 3616 молекулярных (ПЦР) и 1930 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 192 человека, 533 из них все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 4398 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8967 смертей.