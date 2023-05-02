Коронавирус в Литве: 25 новых случаев, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9668 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 318 513. В данное время болеют 2010 человек, в больницах занято 76 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведен 1 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 40,9.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 66.