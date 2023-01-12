Коронавирус в Литве: 249 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9510 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 292 039. Сейчас болеют 6308 человек, в больницах заняты 109 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведено 13 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 162,8.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 252.
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