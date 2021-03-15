Коронавирус в Литве: 249 новых случаев, скончались 12 человек

За минувшие сутки было проведено 2895 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 219 антигенных тестов.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 223,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 205 тыс. 644 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 191 тыс. 324 человека, декларировано 147 тыс. 302 выздоровевших. Статистически в настоящее время болен 6 921 человек, декларированное число больных составляет 50 тыс. 943.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3 410 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6 886 смертей.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 23 человека, привитых второй дозой не было.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 253 тыс. 609 человек, обеими дозами – 98 тыс. 924 человека.