Коронавирус в Литве: 246 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9658 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 317 274. В данное время болеют 3443 человека, в больницах заняты 102 койки для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 18 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 2 человека.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 77,9.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 167.
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