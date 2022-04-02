Коронавирус в Литве: 2442 новых случая и 9 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 1964 случая были первичным заражениями, 474 – вторичными, четыре человека заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1033 человека, из них 56 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1429 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 33,9%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
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