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За минувшие сутки в Литве было выявлено 244 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались три человека, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 244 новых случая и 3 смерти
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

За сутки впервые коронавирусом заболели 212 человек, во второй раз - 31 человек, в третий - один.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 343 человека, из них 28 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 276,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 11,7%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

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В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Один из умерших от COVID-19 за минувшие сутки относился к возрастной группе 60-69 лет, двое – 80-89 лет.

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