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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2432 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 24 человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2432 новых случая и 24 смерти
© AP / Scanpix

Среди скончавшихся 19 не были привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3188 человек. В целом за сутки было привито 8219 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1366 человека, почти на 80 меньше, чем сутками ранее. 132 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,6 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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