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За минувшие сутки в Литве подтвержден 241 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 2 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 241 новый случай, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки было проведено 17 тыс. 49 молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. 794 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 169,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,6%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 2 случая COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4320 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8735 смертей.

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