Коронавирус в Литве: 2403 новых случая и 19 смертей

Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2587 человек. В целом за сутки было привито 7625 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1444 человека, почти на пятьдесят больше, чем сутками ранее. 133 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 10,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.