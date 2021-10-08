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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2403 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2403 новых случая и 19 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2587 человек. В целом за сутки было привито 7625 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1444 человека, почти на пятьдесят больше, чем сутками ранее. 133 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,8 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 10,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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