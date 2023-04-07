Коронавирус в Литве: 239 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9643 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 794 случая. В данное время болеют 5000 человек, в больницах заняты 93 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек. За последние сутки в стационар переведены 14 пациентов.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 115 случаев.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 209.
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