Коронавирус в Литве: 239 новых случаев, скончался один человек

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9643 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 590. В данное время болеют 5155 человек, в больницах занято 99 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек. За последние сутки в стационар переведены 13 пациентов.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 118,1.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 212.