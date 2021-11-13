Коронавирус в Литве: 2365 новых случаев и 15 смертей

Среди умерших 14 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3148 человек, полную схему вакцинации завершили 13 тыс. 974 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1723 пациентов с COVID-19, 143 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1273 случая. Этот показатель сокращается третий день подряд. Доля положительных тестов также снизилась до 13,8%.