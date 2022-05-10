aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 236 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались два человека, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 236 новых случаев и две смерти
© Vidmantas Balkūnas

Все заболевшие коронавирусом за сутки заразились впервые.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 180 человек, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 150 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 9,3%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Новейшие рейтинги: самый большой рост и потери

Рейтинг правительства Литвы улучшается, таковы данные...

Русский гражданин Литвы о значении 9 мая: для нас это не праздник

Русский гражданин Литвы Виктор Воронцов недоволен...

Война в Украине. В результате ракетных ударов по Одессе один человек погиб, пятеро ранены

Российское вторжение в Украину продолжается больше...

В Паланге появилось колесо обозрения

Жителей Паланги и гостей курорта в скором времени...

Joe Bidenas JAV kariai Ukrainoje

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе,...