Коронавирус в Литве: 236 новых случаев и две смерти

Все заболевшие коронавирусом за сутки заразились впервые.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 180 человек, из них 12 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 150 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 9,3%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
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