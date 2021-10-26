Коронавирус в Литве: 2354 новых случая и 26 смертей

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3151 человек, полную схему вакцинации завершили 7831 житель.

В больницах сейчас проходит лечение 1842 пациента с COVID-19, почти на сто больше, чем сутками ранее. 153 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1328 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 14%.