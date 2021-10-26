Коронавирус в Литве: 2354 новых случая и 26 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2354 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Latvijoje, Rygos rytų klinikinėje universitetinėje ligoninėje
© DELFI.lv

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3151 человек, полную схему вакцинации завершили 7831 житель.

В больницах сейчас проходит лечение 1842 пациента с COVID-19, почти на сто больше, чем сутками ранее. 153 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,8 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1328 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 14%.

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