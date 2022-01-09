Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей

13 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 462 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 4614 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1067 человек, 96 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1098,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело больше 542,3 тыс. человек, умерли - около 7,5 тыс. человек.
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