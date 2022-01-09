aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человека, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей
© Vidmantas Balkūnas

13 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 462 человека были привиты первой дозой вакцины, всего привито 4614 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1067 человек, 96 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1098,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 17,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело больше 542,3 тыс. человек, умерли - около 7,5 тыс. человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Праздничный концерт на арене "Жальгирис": число случаев коронавируса в Каунасе стремительно растет (3)

Никто точно не скажет, сколько счастливчиков вместе с...

ВОЗ: Вариант коронавируса из Франции пока не распространен широко

На вариант В.1.640 во Франции приходится менее 1 процента...

Эпидемиолог призывает оценить ситуацию: каждый день растет число нуждающихся в кислородной терапии (6)

Эпидемиолог национального центра общественного...

Аналитик данных: после волны "омикрона" неиммунизированных жителей не останется (9)

Новый штамм "омикрон" уже доминирует в Литве . Аналитик...

TOP новостей

Прошлый год был для литовцев стал золотым веком: пили шампанское, покупали "Порше", не жалели миллионов на элитную недвижимость (27)

В прошлом году литовцы купили на 30 процентов больше...

Paulius Jurkevičius

Живущий в Италии литовец - о новом порядке в стране: эпидемиологи говорят, что это безумие (10)

В то время как в Литве до сих пор ведутся дискуссии по...

После 14 лет в эмиграции врач вернулся работать в Паневежис: объяснил, что привело к такому решению

О врачах, эмигрировавших из Литвы ради лучших условий...

Коронавирус в Литве: 2342 новых случая и 16 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2342 новых случая...

Остановить рост цен в Литве: есть решение? (81)

Остановить рост цен, в принципе, довольно просто. Надо...