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За минувшие сутки в Литве было выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 2 человека, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Dviračiai
Dviračiai
© DELFI / Josvydas Elinskas

Впервые коронавирусом заболели 205 человек, во второй раз - 29.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 140 человек, из них 12 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 112,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 9,9%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

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