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За минувшие сутки в стране было выявлен 231 новый случай коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 231 новый случай, никто не умер
© DELFI / Andrius Ufartas

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 280 774 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 57,3 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней за сутки несколько выросла и составила 2%.

Предполагается, что иммунитет на данный момент есть у 51,2% населения.

От коронавируса в Литве скончались 4410 человек.

В связи с дальнейшим увеличением числа случаев коронавируса, Литва из первой желтой зоны риска (B1) перешла во вторую желтую зону (B2).

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