Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2709 человек, полную схему вакцинации завершили 8975 жителей.
В больницах сейчас проходит лечение 1914 пациентов с COVID-19, 143 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено почти 9,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1381,4 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 16%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести режим ЧП на границе с Беларусью Глава МВД: это позволит ограничить передвижение на границе (56)
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести...
Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж (58)
Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с...
Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП (28)
Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила,...
Глава Минздрава Литвы: введение карантина зависит от заполненности коек в реанимации (19)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...
Ситуация напряженная: за утро вторника уже зафиксировано 100 попыток незаконно попасть в Литву (15)
За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток...