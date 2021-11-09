Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2709 человек, полную схему вакцинации завершили 8975 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1914 пациентов с COVID-19, 143 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 9,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1381,4 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 16%.