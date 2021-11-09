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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2300 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди скончавшихся от коронавируса 21 человек был не привит или привит не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2709 человек, полную схему вакцинации завершили 8975 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1914 пациентов с COVID-19, 143 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено почти 9,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 10,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей немного снизился и составил 1381,4 случая. Доля положительных тестов также снизилась до 16%.

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