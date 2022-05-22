Коронавирус в Литве: 23 новых случая

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 68,8 случаев.

С начала пандемии COVID-19 этой болезнью в Литве переболели 1 061 533 человека. Болезнь унесла жизни 9134 человек.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки остается стабильной в пределах 128.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.