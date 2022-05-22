Коронавирус в Литве: 23 новых случая

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 68,8 случаев.
С начала пандемии COVID-19 этой болезнью в Литве переболели 1 061 533 человека. Болезнь унесла жизни 9134 человек.
Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки остается стабильной в пределах 128.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Безработных ждут перемены: при новой системе некоторые останутся без пособий
С июля немотивированных или злоупотребляющих...
Инфляция кризис пока не вызвала: литовцы пока массово не начали экономить, но первые сигналы есть
Инфляция в Литве выросла значительно, однако жители...
Страны Балтии остановили импорт российской электроэнергии
Оператор биржи Nord Pool прекратил торговлю российской...
С понедельника в Вильнюсе начинается реконструкция оживленной улицы, ждут перемены
ЗАО Grinda информирует, что со следующего понедельника в...
В Киеве исключили возможность перемирия с Россией до вывода войск
Перемирие возможно только после вывода российских...