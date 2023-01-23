Коронавирус в Литве: 23 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9530 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 294 236. Сейчас болеют 4933 человека, в больницах заняты 111 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 10 человек. За последние сутки в стационар переведены 2 человека.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 115,5.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 233.
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