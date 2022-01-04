Коронавирус в Литве: 2278 новых случаев и 18 смертей

15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
За минувшие сутки 1,6 тыс. человек были привиты первой дозой вакцины, всего привито 17,3 тыс. человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1046 человек, 109 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 785 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 14,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 526,4 тыс. человек, умерли - 7,4 тыс. человек.
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