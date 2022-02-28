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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2238 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 8 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2238 новых случаев, 8 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 1923 случая были первичным заражениями, 314 – вторичным и 1 пациент заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1659 человек, из них 95 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 902 554 человек, от этой болезни умер 8421 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 2932,5 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 48,3%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 70 лет (1 из группы 70-79 лет, 6 из группы 80-89 лет и один 90-99 лет).

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