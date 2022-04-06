Коронавирус в Литве: 2235 новых случаев и 9 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 1869 случаев были первичным заражениями, 362 – вторичными, четыре человека заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1015 человек - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 60 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1277,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 31,6%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.
Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, один из них был полностью привит.
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