Коронавирус в Литве: 2235 новых случаев и 9 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 1869 случаев были первичным заражениями, 362 – вторичными, четыре человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1015 человек - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 60 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1277,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 31,6%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, один из них был полностью привит.