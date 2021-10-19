Коронавирус в Литве: 2235 новых случаев и 16 смертей

Все скончавшиеся за исключением одного не были привиты или были привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2551 человек. В целом за сутки было привито 6436 человек.
В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с COVID-19, на шесть десятков больше, чем сутками ранее. 145 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране сделано 11,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1155,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 12,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5489 человек.
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