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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2235 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2235 новых случаев и 16 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Все скончавшиеся за исключением одного не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2551 человек. В целом за сутки было привито 6436 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1699 пациентов с COVID-19, на шесть десятков больше, чем сутками ранее. 145 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 11,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1155,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 12,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5489 человек.

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