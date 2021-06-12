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За минувшие сутки в Литве подтвержден 221 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 4 человека, сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 221 новый случай, скончались 4 человека
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки было проведено 11 224 молекулярных (ПЦР) и 6142 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 132,1 случая. Доля положительных тестов за последние 7 дней составляет 1,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 263 216 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4335 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8776 смертей.

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