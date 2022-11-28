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За минувшие сутки в Литве выявлено 22 новых случая заболевания COVID-19, зафиксирован один летальный исход от коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в понедельник.
Asociatyvioji nuotr
Asociatyvioji nuotr
© Shutterstock

В первый раз этим заболеванием заразились 19 человек, во второй — трое.

В больницах на лечении находятся 83 пациента с COVID-19, из них шестеро в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 119,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного снизилась и составила 16,7%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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