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За прошлые сутки в Литве выявлено 219 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 66 человек, скончались два человека в возрасте 80-89 лет, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 219 случаев, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

Сейчас болеют 5 788 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 636 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 314 290. За сутки госпитализированы 8 пациентов, в больницах занято 97 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 137,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 249.

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