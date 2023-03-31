Коронавирус в Литве: 219 случаев, скончались 2 человека

Сейчас болеют 5 788 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 636 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 314 290. За сутки госпитализированы 8 пациентов, в больницах занято 97 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 6 человек.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 137,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 249.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эфир Delfi с Довиле Шакалене: россияне в Литве и законы, ядерка в Беларуси, журналист США в заложниках РФ
В студии Delfi - член парламентского комитета по...
С начала апреля – важные перемены: водители должны поспешить
И осенью и весной водителей неизбежно ждут перемены....
С 1 апреля в Вильнюсе будут чаще курсировать некоторые автобусы и троллейбусы
Компания JUDU сообщает, что с 1 апреля для удобства...
Мазуронис о налоге на недвижимость: гражданам придется дважды платить за один и тот же доход
Председатель Партии труда Андрюс Мазуронис считает,...