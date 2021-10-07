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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2182 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2182 новых случая и 18 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди скончавшихся 14 не были привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2086 человек. В целом за сутки было привито 6306 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1387 человек, на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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