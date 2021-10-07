Коронавирус в Литве: 2182 новых случая и 18 смертей

Среди скончавшихся 14 не были привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2086 человек. В целом за сутки было привито 6306 человек.
В больницах сейчас проходит лечение 1387 человек, на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 125 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 16,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
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