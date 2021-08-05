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За минувшие сутки в Литве было выявлено 218 новых случаев коронавируса, один человек скончался от этого заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 218 новых случаев, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas


За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 147,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3%.

За минувшие сутки было сделано 2282 молекулярных (ПЦР) и 6875 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 284 тыс. 432 человека, за сутки число все еще больных возросло до 3568.

От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9050 смертей.

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