Коронавирус в Литве: 218 новых случаев, скончался один человек



За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 147,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3%.

За минувшие сутки было сделано 2282 молекулярных (ПЦР) и 6875 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 284 тыс. 432 человека, за сутки число все еще больных возросло до 3568.

От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9050 смертей.