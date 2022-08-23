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За минувшие сутки в Литве выявлено 2179 новых случаев заражения COVID-19, три человека скончались, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 2179 новых случаев и 3 смерти
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 1709 человек, повторно - 454, в третий раз - 16.

В больницах проходят лечение 160 пациентов с COVID-19, из них 8 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 594,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 53,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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